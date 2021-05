Der Sprachwissenschaftler Thomas Niehr hält in der Debatte über rassistische Sprache Verbote für unangebracht.

In einer offenen Gesellschaft müssten die Karten auf den Tisch, sagte Niehr im Deutschlandfunk. Man müsse die entsprechenden Wörter auch aussprechen können, um sich über sprachliche Tabus verständigen zu können.

Niehr: Sprachverbote schaffen beleidigendes Denken nicht aus der Welt

Hinter Sprachverboten stecke die Idee, dass auch das beleidigende Denken aus der Welt sei, wenn man bestimmte Bezeichnungen nicht mehr verwende. Doch das treffe nicht zu. Der Sprachwissenschaftler von der RTWH Aachen hält es dennoch für angemessen, dass eine Gesellschaft sich darüber diskursiv verständigt, was sie in der Öffentlichkeit zulassen will. Er sagte: "Als Sprecher muss ich mir klarmachen: Wenn ich unbedingt bestimmte Wörter verwenden will, muss ich mit Konsequenzen rechnen." Man könne von kompetenten Sprechern und Sprecherinnen durchaus erwarten, dass sie Verantwortung trügen.



Der Linguist betonte, dass es auf den Kontext ankomme, in dem bestimmte Wörter benutzt würden. Wenn der AfD-Politiker Maier zum Beispiel den Sohn des früheren Tennis-Profis Boris Becker rassistisch beleidige, sei die Intention, zu provozieren und zu verletzen. Es müsse aber erlaubt sein, die Begriffe zitierend zu verwenden, meinte Niehr und wiederholte die Beleidigung.



Der AfD-Bundestagsabgeordnete Maier hatte Noah Becker 2018 auf seinem Twitterkanal rassistisch beleidigt. Als Reaktion gab es in der AfD Rücktrittsforderungen an Maier, der als Vertreter des rechtsnationalen Parteiflügels um den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke gilt. Der AfD-Abgeordnete hatte stets angegeben, ein Mitarbeiter habe den Tweet verfasst. Später zahlte er Becker ein Schmerzensgeld in Höhe von 7.500 Euro.

Stefanowitsch: Rassistische Begriffe nicht im Radio verwenden

Der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch von der FU Berlin hatte sich im Deutschlandfunk gegen die Wiederholung rassistischer Zitate im Radio ausgesprochen. Dort habe man keinen Filter. "Die Betroffenen müssen immer damit rechnen, dass sie mit dieser Art von Sprache konfrontiert sind. Und das ist das, was es zu vermeiden gilt", argumentierte Stefanowitsch. Aber auch er betonte, das bedeute nicht, dass diese Worte nie und unter keinen Umständen irgendwo geschrieben oder ausgesprochen werden dürften. Es komme sehr stark auf den Zusammenhang an, wie viel Öffentlichkeit da sei, wer es höre und ob die Person es einordnen könne.



Ausgangspunkt der Debatte sind unter anderem Äußerungen des Tübinger Oberbürgermeisters Palmer, der mit einer rassistischen Bezeichnung gegenüber dem früheren Fußballer Dennis Aogo für Irritation und Kritik gesorgt hatte.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.