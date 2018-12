Die britische Premierministerin May wird bei der Misstrauensabstimmung in ihrer Fraktion nach Einschätzung des FDP-Politikers Link eine knappe Mehrheit erhalten.

Er vermute, dass zahlreiche Tories sich entscheiden, May doch noch einmal Zeit zu geben, sagte Link im Deutschlandfunk. Viele seien der Ansicht, es nutze nichts, sich zusätzlich selbst zu schaden und Großbritannien weiter zu schwächen. Dagegen betrieben die radikalen Brexit-Anhänger eine Politik der Selbstzerstörung, kritisierte der europapolitische Sprecher der FDP im Bundestag. Er sei zwar nicht sehr optimistisch, habe aber die Hoffnung, dass Großbritannien am Ende doch in der EU bleibe.