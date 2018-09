Mehrere SPD-Politiker haben gegen den Willen der Parteispitze dazu aufgerufen, die linke Sammlungsbewegung "Aufstehen" zu unterstützen.

Sie veröffentlichten eine Erklärung, in der von einer falschen Entwicklung in der SPD die Rede ist. Kritische Stimmen würden in der Partei ausgegrenzt. Die "Aufstehen"-Aktion wurde von Linken-Fraktionschefin Wagenknecht ins Leben gerufen und soll morgen offiziell vorgestellt werden.



Unterzeichnet ist die Erklärung unter anderen vom SPD-Bundestagsabgeordneten Bülow aus Dortmund, sowie der Flensburger Oberbürgermeisterin Lange. Sie war gegen Andrea Nahles bei der Wahl zur SPD-Vorsitzenden angetreten. Nahles und weitere führende Politiker der Partei haben sich gegen eine Beteiligung an der "Aufstehen"-Initiative ausgesprochen.