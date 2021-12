Katina Schubert, Landesvorsitzende der Partei DIE (picture alliance / Tagesspiegel / Thilo Rückeis)

Der nun ausgehandelte rot-grün-rote Koalitionsvertrag habe Licht und Schatten, sagte Schubert auf einem digitalen Delegiertentreffen. Aber unterm Strich könnten die Linken in der Koalition mit SPD und Grünen viel verbessern in der Stadt. Dies gelte vor allem für diejenigen Menschen, die bei anderen Parteien keine Stimme hätten. - SPD, Grüne und Linke, die in Berlin bereits seit 2016 gemeinsam regieren, hatten ihren Koalitionsvertrag am Montag vorgestellt. Alle drei Parteien müssen ihm noch zustimmen. Bei den Linken startete gestern ein Mitgliederentscheid, der zwei Wochen dauert. Die SPD entscheidet morgen auf einem Parteitag. Bei den Grünen ist ebenfalls ein Delegiertentreffen angesetzt, und zwar am 12. Dezember. Wenn die Zustimmung in allen Fällen erfolgt, soll SPD-Landeschefin Giffey am 21. Dezember zur neuen Regierenden Bürgermeisterin gewählt werden.

