Indexlohn und Übergewinnsteuer

Martin Schirdewan, Vorsitzender der Partei DIE LINKE (IMAGO / Frank Gaeth / IMAGO / Frank Gaeth)

Parteichef Schirdewan sagte in Berlin, die Ampel-Regierung liefere auf die gesellschaftlichen Herausforderungen keine Antworten. Die Ungleichheit in diesem Land wachse immer weiter. Die Linke schlägt unter anderem einen automatischen Inflationsausgleich für alle Löhne und Gehälter vor. Zudem fordert die Partei, den Mindestlohn auf 14 Euro zu erhöhen sowie eine Vermögenssteuer und eine Übergewinnsteuer für Konzerne. Außerdem sollen die Löhne in Ostdeutschland bis Ende 2025 an das Westniveau angepasst werden.

