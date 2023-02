Die Linke ruft für den Jahrestag des Ukraine-Kriegs ebenfalls zu Protesten auf (Archivbild). (picture alliance/dpa)

Ein Sprecher bestätigte, dass der Linken-Vorstand stattdessen einen eigenen Aufruf zu Demonstrationen gegen den Krieg und für Friedensverhandlungen beschlossen habe. Wagenknecht hatte zusammen mit der Feministin Schwarzer zu einer Demonstration am 25. Februar in Berlin aufgerufen. Den Initiatorinnen wird vorgehalten, sich nicht eindeutig gegen Rechtsextreme und die AfD abgegrenzt zu haben.

Die frühere Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Käßmann, sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", der Diskurs in Deutschland spiegele bisher nicht, dass die Hälfte der Menschen Waffenlieferungen an die Ukraine kritisch sehe. Diese Haltung werde in der Debatte -Zitat- gnadenlos niedergemacht. Käßmann ist Erstunterzeichnerin des sogenannten "Manifests für den Frieden", das Wagenknecht und Schwarzer initiiert haben.

