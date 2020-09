Die Bewerberin um den Vorsitz der Linken, Hennig-Wellsow, will ihre Partei im Bund regierungsfähig machen.

Nachdem die Linke im Bundestag 30 Jahre in der Opposition verbracht habe, müsse sie nun in der Lage sein, an einer Regierung beteiligt sein zu können, sagte Hennig-Wellsow auf dem Parteitag des thüringischen Landesverbandes in Sömmerda. Es sei nicht egal, welche Parteien die Bundesregierung stellten. Wo, wenn nicht im Bund wolle man denn Humanität in die Politik bringen.



Die thrüngische Landesvorsitzende der Linken will gemeinsam mit der Fraktionsvorsitzenden der Partei im hessischen Landtag, Wissler, eine Doppelspitze der Linken im Bund bilden. Auf dem Thüringer Parteitag stellten sich die beiden Kandidatinnen erstmals gemeinsam der Parteibasis vor. Wissler kritisierte die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung. Innenminister Seehofer und Verkehrsminister Scheuer von der CSU hätten jahrelang Politik auf dem Rücken von Flüchtlingen gemacht.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.