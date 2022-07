Schweden und Finnland

Schwedens Außenministerin Linde und ihr finnischer Kollege Haavisto mit NATO-Generalsekretär Stoltenberg bei der Ratifizierung für den Beitritt beider Länder in die Gemeinschaft. (IMAGO / TT / Wiktor Nummelin)

Linken-Fraktionschefin Mohamed Ali sagte in Berlin, der Wunsch vor allem Finnlands nach Aufnahme in das westliche Bündnis sei angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zwar verständlich. Doch sei der "dreckige Deal" beider Länder mit der Türkei nicht akzeptabel. Er beinhalte die Aufhebung des "Verbots von Waffenlieferungen an die Türkei", legitimiere den "völkerrechtswidrigen Angriffskrieg" der Türkei in Nordsyrien und solle zur Auslieferung von kurdischen und türkischen Oppositionellen aus Finnland und Schweden führen, betonte Mohamed Ali.

Beitrittsprotokolle unterzeichnet

Die Botschafter der 30 NATO-Staaten hatten heute in Brüssel den Ratifizierungsprozess für die Aufnahme Schwedens und Finnlands eingeleitet. Dazu unterzeichneten sie die jeweiligen Beitrittsprotokolle. NATO-Generalsekretär Stoltenberg wird damit ermächtigt, beide Länder offiziell zur Mitgliedschaft einzuladen. Die Protokolle müssen nun von allen derzeitigen NATO-Mitgliedstaaten ratifiziert werden.

Der Bundestag will am Freitag über den NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens entscheiden, wie die Pressestelle des Parlaments mitteilte. Die erste Lesung des Ratifizierungsgesetzes ist für Mittwoch geplant. Am Freitag befasst sich auch abschließend der Bundesrat damit.

