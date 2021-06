Die Linken-Vorsitzende Hennig-Wellsow hat ihre Partei zu Einigkeit und Optimismus aufgerufen.

Die Linke gehe nicht zu Boden - weil sie zusammenhalte und weil sie tatsächlich eine Aufgabe in der Gesellschaft habe, sagte sie auf dem Online-Parteitag. Ohne die Linke würden Millionen Menschen weiter in Armut leben müssen. Diese Menschen könnten nicht mehr warten, erklärte Hennig-Wellsow. Ihre Ko-Vorsitzende Wissler bekräftigte am Rande des Treffens, dass hohe Einkommen, Vermögen und Unternehmen steuerlich stärker belastet werden müssten. Es brauche eine Umverteilung von oben nach unten, um Investitionen in Klimaschutz, Bildung, Infrastruktur und Gesundheitssystems zu bezahlen. Innerhalb der Partei gab es zuletzt Debatten um die Thesen der früheren Fraktionschefin Wagenknecht, die der Partei vorwirft, sich nicht genügend um die angestammte Wählerklientel zu kümmern.



Auf dem Parteitag wollen die rund 580 Delegierten das Programm für die Bundestagswahl beschließen. Die Linke fordert einen Mindestlohn von 13 Euro, eine Mindestrente von 1.200 Euro sowie ein garantiertes Mindesteinkommen in gleicher Höhe. Debatten werden insbesondere zur Außenpolitik erwartet - etwa beim Thema Auslandseinsätze der Bundeswehr.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.