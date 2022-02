Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Mohamed Ali, räumt Fehleinschätzung ihrer Partei zu Wladimir Putin ein. (imago/Christian Spicker)

Ihre Partei habe die Absichten von Präsident Putin falsch eingeschätzt, sagte sie am Sonntag in einer Sondersitzung des Bundestags zum Krieg in der Ukraine. Man sehe die Lage heute anders und sage ganz klar, dass Putin hier der Aggressor sei und sofort aufgehalten werden müsse. Zudem bekräftigte sie die zuletzt signalisierte Bereitschaft ihrer Partei zu Sanktionen. Vor allem gegen die Regierung in Moskau und gegen Oligarchen seien sie sehr sinnvoll, führte Mohamed Ali aus. Sie bezweifelte allerdings, dass die bislang verhängten Sanktionen ausreichend seien. Die Mächtigen und Reichen hätten längst Wege gefunden, sie zu umgehen.

Gleichzeitig kritisierte die Fraktionschefin die deutschen Waffenlieferungen und die angekündigten zusätzlichen 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Die Linke sehe weiterhin Abrüstung und Diplomatie als den Weg zum Frieden. Bundeskanzler Scholz hatte gestern in einer Sondersitzung des Bundestags die Fraktionen um Unterstützung bei der Erhöhung des Verteidigungshaushalts gebeten.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.