Die Linke debattiert überihre Linie im Ukraine-Krieg. (imago / Jacob Schröter)

Am letzten Tag der Beratungen will die Partei ihren Kurs in der Frage des Ukraine-Krieges festlegen. In einem Leitantrag des Parteivorstandes wird der russische Angriffskrieg verurteilt. Zugleich stellt sich die Partei gegen Waffenlieferungen an Kiew. Stattdessen müssten die - wie es heißt - "nichtmilitärischen Möglichkeiten" erweitert werden. Sanktionen sollten sich gegen die ökonomische Machtbasis des Systems des russischen Präsidenten Putin richten, heißt es weiter.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.