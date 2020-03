Die Grünen-Spitze hat mit scharfer Kritik auf Äußerungen von Linke-Chef Riexinger bei einem Strategietreffen seiner Partei reagiert.

Teile der Linkspartei arbeiteten hart an der Sabotage jeder Regierungsoption, sagte der Politische Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, der Deutschen Presse-Agentur. Für Mordanklagen gegen die Kanzlerin, Gewaltfantasien und antieuropäische Stimmungsmache gebe es keine Mehrheit. Die Linke sollte ihren Kurs klären und "den Wahnsinn in ihren Reihen" eindämmen, führte Kellner aus. Zuvor hatte CSU-Generalsekretär Blume den Rücktritt von Riexinger gefordert. CDU-Generalsekretär Ziemiak nannte die Haltung der Linken und Riexingers "abscheulich". Deshalb könne es für die Christdemokraten keine Zusammenarbeit mit der Partei geben.



Am Wochenende hatte die Teilnehmerin des Linke-Treffens in Kassel, Sandra Lust, aus dem Publikum heraus gesagt: "Eine Energiewende ist auch nötig nach einer Revolution. Und auch wenn wir das eine Prozent der Reichen erschossen haben, ist es immer noch so, dass wir heizen wollen, wir wollen uns fortbewegen... naja, ist so, wir müssen mal von dieser Meta-Ebene runterkommen". Daraufhin entgegnete Riexinger scherzhaft: "Wir erschießen sie nicht, wir setzen sie schon für nützliche Arbeit ein." Es gibt einen Videomitschnitt der Szene ab Minute 43:30. Riexinger und die Frau distanzierten sich später davon und äußerten ihr Bedauern.



Kellner bezog sich zudem auf eine Anzeige von Bundestagsabgeordneten der Linken gegen Bundeskanzlerin Merkel im Zusammenhang mit der Tötung des iranischen Generals Soleimani. Es gebe einen Verdacht wegen Beihilfe durch Unterlassen zum Mord, heißt es darin. Zudem kritisierte Kellner Stimmen in der Linkspartei, die die EU in ihrer jetzigen Form abschaffen wollten.



Die Grünen arbeiten unter anderem in Bremen und Berlin mit den Linken zusammen und halten sich auch im Bund die Möglichkeit einer Koalition mit SPD und Linken bewusst offen.