Gregor Gysi kritisiert einen Brief von Fraktionskolleginnen und -kollegen. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)



letzten Jahren betriebenen Politik, die für die entstandene Situation maßgebliche Mitverantwortung trage." Der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Gysi, hat eine Erklärung von sieben Abgeordneten kritisiert. Die Gruppe um die Abgeordnete Wagenknecht hatte sich gegen deutsche Waffenlieferungen an die Ukraine und die Sanktionen gegen Russland gestellt. Außerdem sprachen sie von einer "kritiklosen Übernahme der vor allem von den USA in denletzten Jahren betriebenen Politik, die für die entstandene Situation maßgebliche Mitverantwortung trage."

Gysi wies dies in einem Brief an die Fraktion zurück und meinte, die NATO habe derzeit keinen einzigen Fehler begangen, der den Krieg Russlands rechtfertige. Der Gruppe um Wagenknecht warf er eine "völlige Emotionslosigkeit hinsichtlich des Angriffskrieges, der Toten, der Verletzten und dem Leid" in der Ukraine vor.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 01.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.