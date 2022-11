Die Linkspartei, der DGB und Sozialverbände bezeichnen die geplante Rentenerhöhung als zu niedrig. (imago stock&people)

Der Parteivorsitzende Schirdewan sagte, angesichts der Inflation, der Vernachlässigung von Rentnerinnen und Rentner bei den Entlastungspakten der Bundesregierung sei klar, dass die Anhebung wenig an der Altersarmut ändere. Dass die Renten in Ostdeutschland um gut 4,2 Prozent und damit 0,7 Prozentpunkte stärker als im Westen steigen sollen, ändere nichts an der Benachteiligung. Schirdewahn plädierte für eine solidarische Mindestrente in Höhe von 1.200 Euro, eine Senkung des Renteneintrittsalters auf 65 Jahre, sowie eine Rentenversicherung für alle.

Das Vorstandsmitglied des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Piel, sagte, die Menschen bräuchten jetzt und schon vor dem Juli 2023 weitere Entlastungen beziehungsweise Einmalzahlungen, damit sie nicht vom Wohlstand abgekoppelt würden. Auch der Sozialverband Deutschland bemängelte, die geplante Anpassung sei angesichts der Inflation nicht ausreichend.

Nach einer offiziellen Schätzung sollen die Renten im Juli in Westdeutschland um rund 3,5 Prozent und im Osten um gut 4,2 Prozent steigen.

