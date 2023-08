Dietmar Bartsch, Fraktionsvorsitzender der Partei (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Zur Begründung verwies Bartsch im Deutschlandfunk auf eine schlechte Konjunkturlage mit hoher Inflation und sinkender Wirtschaftsleistung . Er sprach sich für eine Wende in der Wirtschaftspolitik aus und forderte mehr Investitionen in die Infrastruktur. Als Beispiel nannte der Linken-Politiker die Deutsche Bahn, für die er ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro ins Gespräch brachte. Mit Blick auf die Finanzierung plädierte Bartsch auch für Steuererhöhungen. Man müsse - Zitat - "bei den Superreichen etwas abholen".

Zuvor hatte die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds, Fahimi, Milliardeninvestitionen in die soziale Infrastruktur Deutschlands gefordert. Nur so könnten die derzeitigen Missstände besonders im Gesundheits- und Bildungswesen behoben werden, sagte Fahimi der Deutschen Presse-Agentur. Investitionen in diesen Bereichen seien existenziell für Gesellschaft und Demokratie, der soziale Zusammenhalt sei in Gefahr. Auch Fahimi befürwortete Steuererhöhungen.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.