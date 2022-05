Will zusammen mit den Grünen die Parlamentaswahl in Frankreich gewinnen: Der linksgerichtete Politiker Jean-Luc Melenchon. (picture alliance / PHOTOPQR/LA DEPECHE DU MIDI/MAXP)

Das teilten beide Seiten nach tagelangen Verhandlungen in Paris mit. Ziel sei eine linke Mehrheit in der Nationalversammlung. Das französische Unterhaus wird nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt. Kleinere Parteien haben daher in der Regel allein nur geringe Chancen, Stimmkreise zu gewinnen.

Seit 2002 hat der neugewählte Präsident in Frankreich immer auch die Mehrheit bei der Parlamentswahl erreicht. Nach einer Umfrage des Instituts Ifop wollen diesmal nur 26 Prozent der Franzosen, dass Präsident Macron die Abstimmung gewinnt. 35 Prozent setzen auf einen Erfolg des linken Lagers, 29 Prozent auf einen Sieg der Rechtsnationalen und Rechtsextremen.

Diese Nachricht wurde am 02.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.