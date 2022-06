Parteitag in Erfurt

Die Linke debattiert über ihre Linie im Ukraine-Krieg. (imago / Jacob Schröter)

Am zweiten Tag verabschiedeten die Delegierten einen Leitantrag, in dem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt wird. Darin stellt sich die Partei zugleich aber gegen Waffenlieferungen an Kiew. Stattdessen sollen die - so wörtlich - "nichtmilitärischen Möglichkeiten" wie etwa Wirtschaftssanktionen erweitert werden.

Der Abstimmung war eine heftige Kontroverse vorangegangen. Ein von der früheren Fraktionschefin Wagenknecht vorgelegter Änderungsantrag wurde abgelehnt. Er sah unter anderem die Streichung der Formulierung vor, dass Russland "imperialistische Politik" betreibe. Linken-Fraktionschef Bartsch erklärte, das Treffen habe "eine Tür aufgestoßen". Ab jetzt gehe es in der Partei um "Solidarität nach innen und Attacke nach außen". Wagenknecht meinte hingegen, nach diesem Parteitag gebe es kaum noch Hoffnung, dass die Linke ihren Niedergang stoppen könne.

Gestern waren die bisherige Parteichefin Wissler und der Europapolitiker Schirdewan zur neuen Doppelspitze der Partei gewählt worden.

