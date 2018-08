Die Linken-Bundestagsabgeordnete Zaklin Nastic fordert ein Ende der Rüstungsgeschäfte mit der Türkei.

Im türkisch besetzten Teil Nordsyriens würden mit deutschen Panzern und Waffen Menschen getötet, sagte Nastic der Wochenzeitung "Der Freitag". Bei einem Besuch in der Region sei sie immer wieder gefragt worden, warum das zugelassen werde. Nastic beklagte auch die Umsiedlungspolitik zulasten der geflüchteten Kurden, für die sie Präsident Erdogan verantwortlich macht. Die Bundesregierung trage eine Mitverantwortung, weil sie den türkischen Einmarsch nach Syrien immer noch nicht als völkerrechtswidrig verurteilt habe. Die Linken-Abgeordnete zeigte sich hingegen beeindruckt von der Lage in den autonomen kurdischen Gebieten. So seien dort Frauen frei und spielten in der Politik eine große Rolle. Alle Ämter würden paritätisch besetzt.



Auch die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen hat eine grundlegende Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik gefordert. Waffenexporte müssten gestoppt und die Bundeswehr aus Konja abgezogen werden, sagte sie im Deutschlandfunk. Außerdem dürften keine Finanzhilfen mehr an die Türkei gezahlt werden.