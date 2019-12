Auf große Erbschaften oder Schenkungen von mehr als zehn Millionen Euro werden in Deutschland kaum Steuern gezahlt.

Dies geht aus einer Antwort des Statistischen Bundesamts auf eine Anfrage der Links-Fraktion im Bundestag hervor, aus der die "Süddeutsche Zeitung" zitiert. Demnach erhielten die rund 600 Großerben in Deutschland im vergangenen Jahr insgesamt etwa 31 Milliarden Euro. Darauf seien aber nur fünf Prozent Steuern gezahlt worden. Grund ist laut der Zeitung offenbar, dass häufig Unternehmen vererbt oder verschenkt werden. Auf diese fallen weit weniger Steuern an als auf vererbte Wertpapieren oder Immobilien.



Der Linken-Fraktionsvorsitzende Bartsch kritisierte, Deutschland sei ein Steuerparadies für Multimillionäre. Es sei extrem ungerecht, dass Kinder in Armut lebten, Rentner immer mehr zu Kasse gebeten würden und gleichzeitig superreiche Erben auf astronomische Summen kaum Steuern zahlten.