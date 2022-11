Radikale Klimaproteste

Der Vorsitzende der Linken, Martin Schirdewan. (picture alliance/dpa/Martin Schutt)

Im Deutschlandfunk sagte Schirdewan, er nehme das Anliegen der Gruppe "Letzte Generation" ernst. Die jüngste Welt-Klimakonferenz sei krachend gescheitert. Zwar griffen die Klima-Aktivisten mitunter zu drastischen Mitteln, wichtig sei aber, dass niemand zu Schaden komme und dass mit den Aktionen eine gesellschaftliche Debatte angestoßen werde.

Die Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" kündigten an, bis zum Ende der kommenden Woche keine Protestaktionen in Berlin und München mehr zu unternehmen. Zur Begründung hieß es, die Gruppe hoffe auf Entscheidungen in der letzten Sitzungswoche des Bundestags in diesem Jahr. Aktivisten der Gruppe hatten zuletzt den Betrieb des Flughafens Berlin gestört.

