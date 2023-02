Zukunft der NATO

Janine Wissler, Vorsitzende der Partei DIE LINKE (IMAGO / Fotostand / Fotostand / Reuhl)

Die Kovorsitzende Wissler sagte der Funke-Mediengruppe, die Kritik ihrer Partei an dem Bündnis sei - Zitat - "ja nicht obsolet, weil Russland einen völkerrechtswidrigen Krieg" führe. Es gelte unverändert, dass Die Linke die NATO durch ein "kollektives Sicherheitssystem" ersetzen wolle. Internationale Stabilität sei erst dann gewährleistet, wenn alle wichtigen Staaten in ein gemeinsames System eingebunden seien. Die NATO hingegen sei "alles andere als ein Garant für Sicherheit und Stabilität" in dieser Welt.

Konkret warf Wissler der Allianz vor, selbst völkerrechtswidrige Kriege geführt zu haben, etwa in Afghanistan oder auf dem Balkan. Außerdem gehöre die Osterweiterung "zur Vorgeschichte des Ukraine-Krieges".

Diese Nachricht wurde am 25.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.