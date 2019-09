Der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Bartsch, hat stärkere Bemühungen um eine Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland angemahnt. Wenn man die Einkommen in Deutschland vergleiche, sehe man immer noch die alte Grenze, sagte Bartsch im Deutschlandfunk. Er kritisierte zudem, dass Ostdeutsche in wichtigen Positionen unterrepräsentiert seien.

Kein Rektor einer deutschen Universität, kein oberster Richter und nur drei von 120 hohen Beamten in den Ministerien kämen aus dem Osten. Es gebe aber die Bereitschaft, einen Neuaufbruch zu schaffen, betonte Bartsch. Ostdeutschland könne bei Innovationen spitze sein, das müsse man befördern.



Heute berät der Bundestag über den Bericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit. Weiteres Thema im Parlament ist die Entlastung von Kindern pflegebedürftiger Eltern. Das sogenannte Angehörigen-Entlastungsgesetz sieht vor, dass Kinder sich erst ab einem Jahresbruttoeinkommen von 100.000 Euro an den Kosten für ein Pflegeheim beteiligen müssen.