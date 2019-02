Die Linkspartei muss sich nach den Worten ihres Europachefs Gysi pro-europäisch positionieren.

Er hoffe, dass sich diese Sichtweise beim Parteitag in Bonn durchsetze, sagte Gysi im Deutschlandfunk. Die europäische Integration sei wichtig für den Frieden. Wenn die EU kaputtgehe, so Gysi, dann komme der Krieg zurück nach Europa. Die Aufgabe der Linkspartei bestehe darin, den Militarismus der EU zu verhindern. Die Linke müsse sich klar gegen die Rechten stellen.



In Bonn beginnt am Nachmittag das dreitägige Treffen der Linkspartei. Die Delegierten wollen das Programm für die Europa-Wahl Ende Mai beschließen und die beiden Spitzenkandidaten nominieren. Vorgesehen sind dafür die frühere Vorsitzende des nordrhein-westfälischen Landesverbandes, Demirel, und der Europaabgeordnete Schirdewan. Im Programmentwurf tritt die Linke für einen "Neustart" der EU ein, in der nicht "die Freiheit des Marktes" an erster Stelle stehen solle. Bei der Abstimmung darüber werden Kontroversen erwartet. Vom linken Parteiflügel kommt die Forderung, die EU im Wahlprogramm als "nicht zu reformieren" einzustufen. Ein Gegenentwurf wirbt hingegen für eine "Republik Europa".