Die Linke kommt heute zu ihrem Europa-Parteitag zusammen.

In Bonn wollen die Delegierten das Programm für die Wahl Ende Mai beschließen und die beiden Spitzenkandidaten nominieren. Vorgesehen sind dafür die frühere Vorsitzende des nordrhein-westfälischen Landesverbandes, Demirel, und der Europaabgeordnete Schirdewan. Im Programmentwurf tritt die Linke für einen "Neustart" der EU ein, in der nicht "die Freiheit des Marktes" an erster Stelle stehen solle. Bei der Abstimmung darüber werden Kontroversen erwartet. Vom linken Parteiflügel kommt die Forderung, die EU im Wahlprogramm als "nicht zu reformieren" einzustufen. Ein Gegenentwurf wirbt hingegen für eine "Republik Europa".



Der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion im Bundestag, Korte, forderte in der "Neuen Osnabrücker Zeitung" ein geschlossenes Bekenntnis des Parteitags zur EU. Diese stehe von Rechten und Rechtsradikalen unter Beschuss und müsse verteidigt werden.