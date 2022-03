Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hat eine neue Führungsspitze. (ZB)

Auf einem Parteitag wählten die Delegierten die 21-jährige Politikerin Müller und ihren 62-jährigen Kollegen Ritter zu neuen Vorsitzenden. Die Linke regiert zusammen mit der SPD unter Ministerpräsidentin Schwesig im Schweriner Landtag.

Derweil zieht die niedersächsische CDU mit ihrem Chef Althusmann in die Landtagswahl am 9. Oktober. Ein Parteitag in Hannover wählte den 55-Jährigen am Nachmittag zum Spitzenkandidaten.

Bei einem Landeskongress in Ilsenburg im Harz wurde heute zudem der Vorsitzende der Jungen Liberalen in Sachsen-Anhalt, Pott, im Amt bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.