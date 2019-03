Das Bündnis "Chemnitz nazifrei" hat die Polizei und die Behörden der Stadt aufgefordert, sich klarer gegen Rechtsextremismus zu positionieren.

Der Linken-Politiker und Sprecher des Bündnisses, Detzner, sagte im Südwestrundfunk, viele Verantwortliche fürchteten immer noch, Chemnitz würde in eine negative Ecke gestellt. Aber die Stadt habe nun mal seit Jahren "gefestigte Nazi-Strukturen". Dies zeige sich auch in der europaweiten Bekanntheit des verstorbenen rechtsextremen Stadionordners, der heute beigesetzt wird.



In der Stadt sind mehrere hundert Polizisten im Einsatz, um Auseinandersetzungen im Umfeld der Beerdigung zu verhindern. Nach Angaben der Behörden reisten Hooligans und Sympathisanten aus ganz Deutschland und dem europäischen Ausland an. Demonstrative Trauerbekundungen für den Rechtsextremen bei einem Spiel des Chemnitzer FC hatten zuletzt bundesweit für Kritik gesorgt.