Ukraine-Demonstration in Berlin

Man müsse schnellstmöglich raus aus der Kriegslogik und rein in Verhandlungen für einen Frieden, sagte Gysi im Deutschlandfunk. Es müsse wenigstens versucht werden, einen Waffenstillstand in der Ukraine zu erreichen. Auf dieser Basis könnten dann diplomatische Lösungen gesucht werden, ohne dabei russischen Forderungen nachzugeben. Die Gefahr, dass die von der Linken-Poltikerin Sahra Wagenknecht und von der Journalistin Alice Schwarzer initiierte Demonstration von rechten Kreisen unterwandert werden könnte, sehe er nicht, erklärte Gysi. Die Sicherheitskräfte seien von den Organisatoren angewiesen worden, jede Aktivität in diese Richtung zu unterbinden.