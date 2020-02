Der frühere Chef der Thüringer Staatskanzlei, Hoff, verlangt, in Erfurt schnell zu stabilen Regierungsverhältnissen zu kommen.

In der 30-jährigen Geschichte des Bundeslandes habe es noch nie lediglich einen geschäftsführenden Ministerpräsidenten ohne weiteres Kabinettsmitglied gegeben, sagte der Linken-Politiker im Deutschlandfunk. Dieses "Interregnum" müsse schnell beendet werden. Das zeige auch die Tatsache, dass Thüringen im Bundesrat jetzt gar nicht vertreten sei.



Vergangene Woche war - unter anderem mit Stimmen der AfD - der FDP-Politiker Kemmerich zum thüringischen Regierungschef gewählt worden. Wenig später trat er aufgrund massiver Kritik an der Abstimmung zurück und will am Freitag auch nicht in den Bundesrat kommen.



Der Linken-Politiker Hoff zeigte sich überzeugt, dass es in der CDU viele gebe, die wüssten, dass es zu einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung keine Alternative gebe. Andererseits habe er Verständnis dafür, dass sich die CDU schwer damit tue, einen Ministerpräsidenten Ramelow zu wählen. Die Linke weiterhin als SED-Nachfolgepartei zu bezeichnen, könne er aber für seine Generation nicht nachvollziehen. Er sei 1976 geboren und in der Bundesrepublik erwachsen geworden.