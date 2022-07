NATO-Gipfel

Die Bundestagsabgeordnete der Linkspartei, Sevim Dagdelen (Imago/Reiner Zensen)

Dagdelen sagte im Deutschlandfunk , die NATO sei kein Verteidigungsbündnis mehr, sondern ziele auf Raumgewinn. Die Übereinkunft mit der Türkei, den Widerstand gegen den Beitritt von Schweden und Finnland aufzugeben, bezeichnete Dagdelen als "Bankrotterklärung an Demokratie und Menschenrechte", damit liefere man die Kurden ans Messer.

NATO steigert Budget deutlich

Die NATO-Staaten wollen bis Ende des Jahrzehnts über 20 Milliarden Euro zusätzlich für gemeinsame Ausgaben bereitstellen. Die am zweiten und letzten Tag des Gipfeltreffens der Allianz in Madrid getroffene Übereinkunft sieht vor, die Budgets des Bündnisses deutlich steigen zu lassen. Nach Informationen der Deutschen-Presse-Agentur soll vor allem mehr Geld in die Verlegung von Ausrüstung an die Ostflanke, die militärische Infrastruktur sowie die Cybersicherheit fließen.

Zum Abschluss des Treffens kündigte US-Präsident Biden zudem Waffenlieferungen seines Landes an die Ukraine im Volumen von 800 Millionen Dollar an. Bereitgestellt würden etwa ein modernes Luftverteidigungssystem und zusätzliche Munition für bereits gelieferte Raketenwerfer.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg betonte, man sei darauf vorbereitet, die künftigen Mitglieder Finnland und Schweden zu beschützen. Zugleich forderte er Russland zum unverzüglichen Truppenabzug aus der Ukraine auf. Derweil wies Bundeskanzler Scholz den Vorwurf des russischen Staatschefs Putin, die NATO habe imperiale Ambitionen, als "lächerlich" zurück.

