Die stellvertretende Parteivorsitzende der Linken, Renner, wertet den Fall des getöteten Regierungspräsidenten Lübcke als einen politischen Mord mit rechtsterroristischem Hintergrund. Sie kenne natürlich die vielen Versuche, bei derartigen Taten von einem politischen Motiv abzulenken, sagte Renner im Deutschlandfunk. Hier liege dieses jedoch "glasklar auf der Hand".

Wenn der mutmaßliche Täter tatsächlich für die Tat verantwortlich sei, blicke er auf eine lange Organisierung in der neonazistischen Szene zurück, mit einer ganzen Reihe von Straf- und Gewalttaten. Außerdem sei die Tat nicht im Affekt geschehen, sondern müsse geplant gewesen sein - dies alles lasse ziemlich sicher darauf schließen, dass ein eindeutig politisch motivierter und rechter Hintergrund vorliege.



Renner betonte weiter, die Tat habe erhebliche Symbolkraft und Wirkung in die Gesellschaft hinein, weil sie all jene abschrecken wolle, die sich für Humanität und gegen Neonazis einsetzten. Ihre Partei habe in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, mit entsprechenden Anfragen im Innenausschuss auf das wachsende Gefahrenpotential der militanten rechten Szene hinzuweisen. Doch Bundesregierung und Behörden hätten nicht reagiert und erschreckenderweise immer wieder betont, es bestehe keine akute Gefahr, so Renner.

"Rechtsterroristische Strukturen"

Vor diese Hintergrund sei es wichtig, jetzt erst einmal anzuerkennen, dass es in Deutschland rechtsterroristische Strukturen gebe und diese gefährlich seien. Auch im Bereich des Opferschutzes müsse man nachjustieren, da sich die Menschen hier häufig ungeschützt und von den Behörden nicht ernst genommen fühlten. Zudem sei entscheidend, im Fall Lübcke zügig zu klären, welche Informationen den Ermittlungsbehörden bereits im Vorfeld der Tat vorgelegen hätten.



Informationen zum Umfeld des mutmaßlichen Täters und die Strukturen, in die er eingebettet war, erhoffe sie noch in dieser Woche auf der beantragten Sondersitzung des Innenausschusses zu erhalten, erklärte die Linken-Vizechefin.