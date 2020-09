Die hessische Linken-Fraktionschefin Wissler beendet ihre Mitgliedschaft in dem trotzkistischen Netzwerk "Marx21".

Auch aus der "Sozialistischen Linken" ziehe sie sich zurück, sagte Wissler dem Portal "Zeit Online". Sie bewerbe sich als Parteivorsitzende, da sei es üblich und richtig, die Unterstützung und Mitgliedschaft in innerparteilichen Strömungen und Zusammenhängen zu beenden. Grund für den Rückzug dürfte sein, dass Wissler ihre Wahlchancen bei den eher gemäßigte Kräften und dem Reformerflügel der Linkspartei steigern will. "Marx21" wird vom Verfassungsschutz beobachtet.



Die Linken-Vorsitzenden Kipping und Riexinger wollen die Parteiführung nach acht Jahren abgeben. Neben Wissler will auch die thüringische Linken-Chefin Hennig-Wellsow auf dem Parteitag Ende Oktober für die Nachfolge kandidieren.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.