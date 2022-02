Die Parteivorsitzende Wissler sagte im Deutschlandunk , die Bundeswehr sei bereits in den vergangenen Jahren massiv aufgerüstet worden. Es dürfe kein neues Wettrüsten geben. Man brauche so schnell wie möglich einen Waffenstillstand in der Ukraine und Verhandlungen. Aufrüstung sei das völlig falsche Signal. Bundeskanzler Scholz hatte gestern Investitionen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr angekündigt.