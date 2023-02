Martin Schirdewan, Vorsitzender der Partei Die Linke (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Er sagte im Deutschlandfunk, was in den Vereinigten Staaten passiere, sei ein Angriff auf den europäischen Binnenmarkt. Schirdewan, der auch Parteivorsitzender der Linken ist, betonte, das gesamte Wettbewerbsrecht der EU stehe infrage. Um etwa neue Investitionen zu finanzieren, sei eine gemeinsame Schuldenaufnahme zu kurz gegriffen, sagte Schirdewan. Vielmehr müssten - ähnlich wie in den USA geplant - multinationale Unternehmen besteuert werden, Steuerschlupflöcher geschlossen sowie Superreiche besteuert werden.

Die USA hatten im August den fast 370 Milliarden US-Dollar schweren "Inflation Reduction Act" beschlossen. Das Subventionspaket sieht Investitionen in den Klimaschutz und Soziales vor. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen will heute Vorschläge machen, wie die EU auf das Subventionsprogramm der USA reagieren sollte.

