Bauernproteste

Die Linkspartei will festgeschriebene Abnahmepreise für alle Landwirte. (Archivbild) (picture-alliance / dpa/dpaweb/Karl-Josef Hildenbrand)

Demnach sollte das Auskommen der Landwirte durch festgeschriebene Abnahmepreise für Agrarerzeugnisse gesichert werden; Supermärkte müssten diese dann als Mindestsumme an die Bauern bezahlen, schreibt die "Neue Osnabrücker Zeitung" unter Verweis auf einen Entwurf der Partei. Der Beschluss des Parteivorstands sei für heute geplant. Auch die Preise für landwirtschaftlich nutzbaren Boden wolle Die Linke den Angaben zufolge durch staatliche Eingriffe regeln. Bauernland gehöre nicht in Investorenhand, heiße es in dem Entwurf.

Unterdessen gehen die Proteste der Landwirte gegen die Sparpläne der Bundesregierung weiter. In Schleswig-Holstein brachen nach Polizeiangaben mehr als 3.000 Fahrzeuge zu einer Sternfahrt nach Kiel auf. In Nürnberg versammelten sich mehrere tausend Menschen zu einer zentralen Kundgebung. Weitere Aktionen waren unter anderem in Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg angemeldet.

Diese Nachricht wurde am 12.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.