Der Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Bartsch, hat seine Partei davor gewarnt, mit Personaldebatten die Chancen bei den bevorstehenden Wahlen zu schwächen.

Er sagte auf einem Parteitag der Linken in Mecklenburg-Vorpommern, es sei unverantwortlich, in einer solchen Situation Ausschlussanträge zu stellen. Bartsch reagierte damit auf einen Antrag auf Parteiausschluss der ehemaligen Bundestags-Fraktionsvorsitzenden Wagenknecht. Inzwischen gibt es einen solchen Antrag nach Angaben von Bartsch auch für deren Ehemann und Mitbegründer der Partei, Lafontaine. Beide hatten Kritik an Zustand und Wirken der Partei geübt. Wagenknecht ist Spitzenkandidatin der Linken in Nordrhein-Westfalen zur Bundestagswahl.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.