Der Linken-Fraktionschef im Bundestag, Bartsch, hat die CDU-interne Debatte über eine Zusammenarbeit zwischen CDU und Linken als "hysterisch" bezeichnet.

Er sagte der Zeitung "Die Welt", die Totalverweigerung der Sachzusammenarbeit einiger Unionspolitiker mit der Linken sei ein Zeichen dafür, dass sie noch in den Schützengräben des Kalten Krieges lägen.



Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther, CDU, war am Wochenende von Parteikollegen kritisiert worden, weil er eine Kooperation mit der Linkspartei in ostdeutschen Ländern nicht ausgeschlossen hatte.



Der CDU-Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern, Kokert, stärkt ihm den Rücken. Kokert sagte der "Rheinischen Post", man sollte nicht ohne Not Gräben ziehen. Im Landtag in Schwerin sei das Verhältnis zur Fraktion der Linken von gegenseitigem Respekt geprägt.