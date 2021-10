Die Linkspartei im Bundestag hat ihre Fraktionsführung im Amt bestätigt.

Die Vorsitzenden Bartsch und Mohamed Ali wurden mit jeweils knapp 77 Prozent wiedergewählt. Beide sprachen von einem guten Ergebnis. Bartsch sagte, die Linke müsse jetzt zur Geschlossenheit finden, wenn sie politisch überleben wolle. Die Linke hatte bei der Wahl Ende September mit 4,9 Prozent der Stimmen zwar die Fünf-Prozent-Hürde verfehlt, zog aber wegen dreier Direktmandate trotzdem in Fraktionsstärke in den neuen Bundestag ein.



Der neue Bundestag tritt morgen zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Das ist der spätestmögliche Termin; das Grundgesetz schreibt vor, dass das Parlament spätestens am 30. Tag nach der Wahl erstmals tagen muss. Erst mit der konstituierenden Sitzung üben die neu gewählten Abgeordneten ihr Mandat aus.



Ebenfalls morgen soll die Wahl eines neues Parlamentspräsidiums stattfinden. Neue Präsidentin soll die SPD-Politikerin Bas werden. Zur Wahl für die Vizeposten stehen die Sozialdemokratin Özoguz, die CDU-Politikerin Magwas, die frühere Grünen-Chefin Roth, der FDP-Politiker Kubicki, die Linken-Politikerin Pau und der AfD-Politiker Kaufmann.

