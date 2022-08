Kosovo und Zypern

Sevim Dagdelen, Die Linke (dpa)

Die Obfrau der Linken im Auswärtigen Ausschuss, Dagdelen, erklärte, es sei skandalös, wenn Waffen in Spannungs- und Kriegsgebiete geliefert würden. Mit der Genehmigung etwa für Lieferungen an die Kosovo-Administration gieße die Bundesregierung "massiv Öl ins Feuer". Auf Zypern wiederum stünden sich in Zukunft deutsche Panzer im türkisch besetzten Teil und deutsche Panzerabwehrwaffen in der Republik Zypern gegenüber.

Gemäß einem Schreiben von Bundeswirtschaftsminister Habeck an den Wirtschaftsausschuss im Bundestag soll etwa das Kosovo 47 Sturmgewehre erhalten. An Südkorea sollen unter anderem 470 Maschinenpistolen gehen. Zypern bekommt demnach Lenkflugkörper zur Panzerabwehr.

