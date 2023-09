Die Linke hat sich für eine internationale Beobachtermission in der Konfliktregion Berg-Karabach ausgesprochen. (Vahram Baghdasaryan/AP/dpa)

Es sei keine Zeit mehr, tatenlos zuzusehen, sagten die Parteivorsitzenden Wissler und Schirdewan der Nachrichtenagentur AFP. Die Berichte aus der umkämpften Region seien alarmierend. Jetzt müsse alles getan werden, um dort drohende ethnische Säuberungen zu verhindern.

Derweil gehen in der armenischen Hauptstadt Eriwan die Proteste gegen Premierminister Paschinjan weiter. Seiner Regierung wird vorgeworfen, die Armenier in Berg-Karabach verraten zu haben. Aserbaidschan hatte Mitte der Woche nach einer Militäroffensive den Sieg über die Armenier in Berg-Karabach verkündet und strebt eine Wiedereingliederung der Region an.

