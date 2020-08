Der Linken-Politiker Gysi fordert eine Kurskorrektur seiner Partei in der Außen- und Sicherheitspolitik, um die Chance auf eine Regierungsbeteiligung im Bund zu erhöhen.

Er sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, 30 Jahre in der Opposition seien genug. Als außenpolitische Haupthindernisse gelten bislang die kritische Position der Linken zu EU und Nato sowie ihre Ablehnung von Auslandseinsätzen der Bundeswehr. Gysi betonte nun, die Mehrheit in seiner Partei sei für die europäische Integration. Dazu gebe es auch gar keine Alternative. Zur Nato sagte der frühere Partei- und Fraktionschef, seine Partei halte zwar Militäreinsätze für falsch, habe aber nie den Austritt Deutschlands aus dem Bündnis gefordert. Als Nato-Mitglied könne Deutschland zum Hauptvermittler in Konflikten werden.



Seine Partei müsse sich jetzt für eine Regierungsbeteiligung im Bund aufstellen, forderte Gysi. Die Linke sei keine Protestpartei mehr, sie müsse sich eine andere Identität suchen. Wer nicht kompromissfähig sei, der sei nicht demokratiefähig.