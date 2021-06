Die Vorsitzende der Linkspartei, Hennig-Wellsow, hat den Ausschlussantrag einiger Mitglieder gegen die frühere Bundestagsfraktionschefin Wagenknecht kritisiert.

Sie sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, politischen Differenzen stelle man sich in Diskussionen. Ausschlussverfahren seien da vollkommen kontraproduktiv. Alle sollten inhaltliche Differenzen zurückstellen und sich voll in den Wahlkampf einbringen. Der Antrag sei zudem in der Sache vollkommen unbegründet, so Hennig-Wellsow. - Zuvor hatte sich schon die Führung der Bundestagsfraktion kritisch geäußert.



Mehrere Parteimitglieder haben ein Ausschlussverfahren gegen Wagenknecht bei der nordrhein-westfälischen Landesschiedskommission beantragt. Ihr wird vorgeworfen, der Partei mit ihrem neuem Buch schweren Schaden zugefügt zu haben. Wagenknecht ist Spitzenkandidatin der Partei in Nordrhein-Westfalen.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.