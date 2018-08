Die Bundesregierung hält an der Praxis fest, wonach NS-Opfern bei einem Pflegeheimaufenthalt die Opferrenten um fast die Hälfte gekürzt werden.

Eine Änderung sei nicht vorgesehen, teilte das Finanzministerium mit. Die Linkspartei kritisiert das als beschämend. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion, Korte, sagte, das erlittene Unrecht werde ja nicht kleiner, wenn der Betroffene in ein Pflegeheim gehen müsse. Er kündigte eine Initiative im Bundestag an, um diese Praxis zu ändern. Korte sagte, er hoffe auf eine breite Mehrheit.



Angeführt wird das Beispiel eines verstorbenen Wehrmacht-Deserteurs, dessen Sohn rund 4.000 Euro an Opferrente zurückzahlen soll. Der Umzug des Vaters in ein Pflegeheim war den Behörden erst verspätet bekannt geworden, daraufhin kam es zu der Nachforderung.