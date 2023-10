Bundespolizei mit stationärer Kontrolle an der Grenze zu Polen (Patrick Pleul/dpa)

Ihr Vorsitzender Walter sagte in Potsdam, das Ziel von Bundesinnenministerin Faeser, mehr Schleuser zu fassen, werde mit den Kontrollen verfehlt. Die Schleuser suchten sich einfach andere Wege. Zudem würden Bundespolizisten gebunden, die an anderer Stelle nötiger gebraucht würden.

Die Bundespolizei hatte ihre Arbeit gestern in Brandenburg und Sachsen aufgenommen. Auch an den Grenzen in Baden-Württemberg und Bayern zur Schweiz wird kontrolliert. Faeser hatte die Kontrollen bei der EU-Kommission angemeldet. Ziel ist die Reduzierung illegaler Grenzübertritte durch Flüchtlinge. Stationäre Kontrollen gibt es seit 2015 bereits an der Grenze zu Österreich.

Diese Nachricht wurde am 17.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.