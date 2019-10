Die Linken-Abgeordnete Lay bewirbt sich um den Vorsitz der Bundestagsfraktion.

Das kündigte sie in einem Schreiben an ihre Parteikolleginnen und -kollegen an, das dem Deutschlandfunk vorliegt. Darin heißt es, die Fraktion brauche einen neuen Aufbruch, um wieder in die Offensive zu kommen. Lay schreibt weiter, sie traue sich zu, eine verbindende Politik der verschiedenen Milieus zu entwickeln, die die Partei dringend brauche.



Am 12. November soll eine Nachfolgerin von Fraktionschefin Wagenknecht gewählt werden, die ihr Amt abgibt. Deren Partner in der Doppelspitze, Bartsch, will erneut kandidieren.