Die Linkspartei hat auf ihrem Europaparteitag in Bonn einen Neustart der Europäischen Union verlangt und sich zugleich zum Erhalt der EU bekannt. Die Linke stehe für einen grundlegenden Politikwechsel in der EU, heißt es in einem Beschluss zum Europa-Wahlprogramm. Nicht die Freiheit des Marktes oder die Interessen einzelner Regierungen sollten an erster Stelle stehen, sondern die Interessen der Mehrheit der Menschen.

Dazu müssten die vertraglichen Grundlagen der Gemeinschaft revidiert werden. Ein Änderungsantrag des linken Flügels, der die EU für nicht reformierbar erklären wollte, fand keine Mehrheit. Auch die Forderung nach einer stärkeren Einigung in einer "Republik Europa" lehnten die Delegierten ab.



Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Bartsch, bezeichnete in seiner Rede Europa als Kampfplatz gegen Rechts. Die Werte der Demokratie würden angegriffen, das aber dürfe man nicht hinnehmen. Der Präsident der Europäischen Linken, Gysi, sprach sich für eine strengere Besteuerung von Wohlhabenden und eine europäische Mindestlohnrichtlinie aus.