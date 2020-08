Die scheidenden Vorsitzenden der Linkspartei, Kipping und Riexinger, haben eine positive Bilanz ihrer achtjährigen Amtszeit gezogen.

Riexinger betonte, man habe es geschafft, in den westdeutschen Ländern Fuß zu fassen. Seit es die Linke gebe, müssten die anderen Partei über soziale Gerechtigkeit reden. Die Co-Vorsitzende Kipping meinte, es sei an der Zeit, das Projekt einer gesamtdeutschen Partei auf neue Schultern zu verteilen. Sie warb zugleich für eine Regierungsbeteiligung auf Bundesebene und einen Politikwechsel.



Beide Politiker hatten am Wochenende in Schreiben erklärt, nicht erneut antreten zu wollen. Die Linken-Spitze soll auf einem Parteitag Ende Oktober neu gewählt werden. Kipping und Riexinger sind seit 2012 im Amt. Die Satzung sieht vor, dass nach acht Jahren ein Wechsel stattfinden soll.