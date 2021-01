Die Berliner Landesvorsitzende der Linkspartei, Schubert, ist im Amt bestätigt worden.

Auf einem Landesparteitag erhielt sie 132 der 162 abgegebenen Stimmen. Schubert steht seit 2016 an der Spitze der Linken, die in Berlin zusammen mit SPD und Grünen regieren. - Der Parteitag fand überwiegend online statt. Für die Abstimmung mussten sich die Delegierten jedoch in Wahllokale in Geschäftsstellen der Partei begeben.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.