Die Linken-Politikerin Wagenknecht ist trotz innerparteilicher Kritik an ihrem neuen Buch erneut zur Spitzenkandidatin der nordrhein-westfälischen Linken für den Bundestag nominiert worden.

Bei einer Abstimmung um Platz 1 der Aufstellungsversammlung in Essen erhielt sie 127 Stimmen, wie die Versammlungsleitung mitteilte. Das entspreche 61 Prozent. Nach den Abstimmungen über die Plätze muss die gesamte Liste von den Vertretern noch gewählt werden.



Wagenknecht hatte überraschend gleich zwei Gegenkandidatinnen bei ihrer Bewerbung um den Spitzenplatz in Nordrhein-Westfalen. Zuvor war nur eine Konkurrentin bekannt.



Vorzeitig veröffentlichte Passagen aus dem neuen Buch Wagenknechts hatten bei Teilen der Linken für Empörung gesorgt. Sie sehen darin eine Generalabrechnung der 51-Jährigen mit der eigenen Partei.



In ihrer Rede in Essen sagte sie, ihr Buch sei ein Vorschlag für eine stärkere Linke. Ihren Gegnern warf sie vor, mit aus dem Zusammenhang gerissenen und teils auch verfälschten Zitaten ein Zerrbild zu vermitteln.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.