Neben der Linken-Politikerin Wissler haben Zeitungsinformationen zufolge noch weitere Politikerinnen der Partei Drohmails erhalten, die mit "NSU 2.0" unterschrieben sind.

Betroffen sind die Bundestagsabgeordnete Renner und die Fraktionschefin im Berliner Abgeordnetenhaus, Helm, wie die "taz" in ihrer Online-Ausgabe berichtet. Auch in den Drohschreiben an Renner und Helm seien persönliche, öffentlich nicht bekannte Informationen enthalten gewesen. Die Fraktionschefin der Linken im hessischen Landtag, Wissler, hatte Mitte Februar ein erstes Schreiben erhalten. Landesinnenminister Beuth schloss ein rechtsextremes Netzwerk in der Polizei in Hessen nicht aus und kündigte die Einsetzung eines Sonderermittlers an.



Die ebenfalls von mehreren Drohschreiben betroffene Frankfurter Anwältin Basay-Yildiz warf Beuth Untätigkeit vor. Zuvor hatte der Vorsitzende der Linkspartei, Riexinger, kritisiert, dass Vertreter seiner Partei nicht gegen Gewaltdrohungen geschützt würden.