Treffen in Wien und Leipzig

Janine Wissler, Vorsitzende der Partei DIE LINKE (IMAGO / Fotostand / Fotostand / Reuhl)

Zudem wird auf dem dreitägigen Kongress eine neue Führung gewählt. Ein Streitpunkt dürfte der Umgang der Linken mit dem Ukraine-Krieg sein. Während einige Mitgliedsparteien aus Südeuropa der NATO eine Mitschuld am Krieg geben und das Militärbündnis abschaffen wollen, positionieren sich die Linksparteien der nordeuropäischen Länder deutlicher gegen die politische Führung in Moskau. Die Co-Chefin der Denkfabrik "Transform Europe", Hildebrandt, sagte der Zeitung "nd", die Verknüpfung von sozialer Frage und dem Krieg in der Ukraine sei die größte Herausforderung, vor der die Linksparteien stünden.

Der Krieg und seine Folgen haben auch die Spaltungsgefahr innerhalb der deutschen Partei Die Linke verschärft. Die trifft sich am Wochenende in Leipzig. Parteichefin Wissler sagte ebenfalls der "nd", sie wolle um die Partei kämpfen. Man sehe in anderen europäischen Ländern, was passiere, wenn die Linke zersplittert sei. Dann profitierten nämlich die Rechten.

